Microsoft ha cancelado su participación en GDC a causa del coronavirus

La situación del coronavirus sigue empeorando constantemente. Tal vez Estados Unidos no está al nivel de China o Corea del Sur, pero cada vez más Estados se están dando cuenta del riesgo que puede causar organizar grandes eventos, como GDC. A pesar de que San Francisco, lugar donde se llevará a cabo esta conferencia, ha entrado en estado de emergencia por la enfermedad, los organizadores de este evento continuarán sus planes sin ningún gran cambio. Por otro lado, la situación ha forzado a otras compañías, como Microsoft, ha cancelar su participación.

Microsoft anunció que su equipo Game Stack se une a la creciente lista de expositores que cancelan su participación en GDC debido al peligro que presenta el coronavirus. Este fue el mensaje que fue emitido en la cuenta de Twitter de Microsoft Game Stack:

After a close review of guidance by global health authorities and out of an abundance of caution, we've made a difficult decision to withdraw from participating at Game Developers Conference 2020 in San Francisco: https://t.co/PD86eZ6FIN

