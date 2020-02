El remake de Knights of The Old Republic no lo está desarrollando EA

Hace aproximadamente un mes, surgió un reporte de que EA estaba trabajando en un remake del clásico juego Star Wars: Knights of the Old Republic, algo que hasta cierto punto podría ser cierto. Sin embargo, el notorio periodista de Kotaku, Jason Schreier, asegura que en caso de que el proyecto sí sea real, no lo está desarrollando EA, y por consecuencia, BioWare tampoco.

Por medio de Twitter, Schreier le contestó a un curioso fan que le preguntó sobre el estado actual del proyecto:

Sorry, I just don’t like to share things unless I’m 100% sure about them, and I’m still doing some reporting on the KOTOR rumor. I’ll say this, though: if it’s really happening, it’s not at EA

— Jason Schreier (@jasonschreier) February 21, 2020