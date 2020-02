Final Fantasy VII Remake regalará DLC por medio de una barra de chocolate

Las colaboraciones entre Square Enix y productos de comida no son extraños. Hace un par de años vimos cómo la marca de Cup Noodles fue usada para promocionar Final Fantasy XV; y si nos vamos al año 2000, tal vez recuerden un comercial de Coca-Cola con Final Fantasy IX. Ahora, Final Fantasy VII Remake continuará esta tradición, y ofrecerá DLC a todos los que comprenden productos de la marca Butterfinger.

Es chocolate estadounidense se ha unido con Square Enix para ofrecerle a todos los jugadores Final Fantasy VII Remake la posibilidad de obtener un poco de DLC “gratuito”. La oferta, según el sitio web Butterfinger / FF7, entrará en vigencia el 3 de marzo, y permitirá que los clientes que compren barras Butterfinger, Baby Ruth o Crunch puedan obtener DLC gratuito al enviar una foto de los códigos de barras.

No se podrá reclamar el DLC hasta que el juego salga para PlayStation 4 el 10 de abril. El acuerdo tampoco se extenderá fuera de Estados Unidos, lo que tiene sentido, Butterfinger es un producto claramente estadounidense.

Aún no está claro qué podrían desbloquear los jugadores con este DLC, aunque el sitio web Butterfinger muestra lo que parece ser varios artículos cosméticos, así como un tema dinámico de Tifa Lockhart para PS4. De igual forma, no sabemos si este contenido adicional llegará a otras regiones.

Get ready to take snacking and gaming to the next level with Butterfinger and @FinalFantasyVII Remake. Visit https://t.co/kpD4O2yysF to learn more about how you can Game Better with Butterfinger. *While supplies last* #GameWithButterfinger #FF7R pic.twitter.com/5Yoq5plexI

— Butterfinger @ PAX East (@Butterfinger) February 26, 2020