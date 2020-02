Nintendo llevó una isla de Animal Crossing: New Horizons a PAX East 2020

Animal Crossing: New Horizons es una de las exclusivas más grandes del Nintendo Switch este año, y se ve que la Gran N no tiene miedo de presumirlo. Para la presentación del juego en PAX East 2020, la tecnológica japonesa ha decidido recrear una isla completa de esta próxima entrega en el escenario del Boston Convention and Exhibition Center y aquí puedes ver un tour de todo lo que mostraron.

A través de pequeñas actualizaciones de Tom Nook, hemos ido conociendo un poco más sobre todos los elementos que nos esperan una vez que lleguemos a esta isla paradisíaca. Una de sus más recientes es la manera en que podremos personalizar a nuestro avatar dentro del juego, y si quieres conocer la información a detalle, entonces sigue esta liga. Por otra parte, unos dedicados fans del juego han lanzado un sitio web en donde podrás crear tu propio pasaporte para esta próxima aventura virtual. Da click aquí para enterarte sobre cómo generar el tuyo.

Fuente: GameXPlain