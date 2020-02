Por el momento, no hay planes de cancelar E3 2020, afirman organizadores

Con la reciente cancelación de la Game Developers Conference (GDC) para este año, surgieron muchas dudas y especulaciones sobre la también posible cancelación de la Electronic Entertainment Expo (E3), que se llevará a cabo en junio. Pero parece ser que, al menos por ahora, no hay planes de cancelar el evento.

Por medio de un tweet, el reportero veterano de Vice Gaming y co-anfitrión del podcast Til Death Do Us Part, Patrick Klepek, asegura que los organizadores del E3 no tienen planeado cancelar ni posponer el evento:

Here’s what the organizers of E3 told me about the GDC cancellation, and whether it will impact E3. No changes right now. pic.twitter.com/etwWpIivkb

— Patrick Klepek (@patrickklepek) February 29, 2020