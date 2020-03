¿My Hero Academia será doblado al español latino?

Con cuatro temporadas, dos películas y casi 300 episodio del manga, My Hero Academia es uno de los animes más populares de la actualidad. Esta propiedad ha logrado conseguir fans en todos los rincones del mundo, entre ellos América Latina. A pesar de ser tan amado por este público, no hay noticias relacionadas a un posible doblaje para plataformas de streaming, aunque, de acuerdo a un rumor, este puede cambiar.

Como sabrán My Hero Academia: Two Heroes, la primera película del anime, llegó a los cines y a Netflix con un doblaje en español latino, y existe la posibilidad de que lo mismo suceda en Heroes Rising. Uno de los actores que participó en doblaje de Two Heroes es Luis Carreño, actor de voz de Venezuela que se encuentra trabajando en el doblaje de dos animes que serán revelados en los próximos días.

Aunque no especificó cuáles son los animes en cuestión, muchos han especulado que uno de estos es My Hero Academia, debido a que publicó en las historias de su cuenta de instagram una imagen del anime junto al hashtag Doblaje Latino. Algunos rumores apuntan a que The Kitchen Inc. comenzará a trabajar en el doblaje de My Hero Academia, sin embargo por ahora no hay nada oficial confirmado.

Sólo es cuestión de tiempo y ver si este doblaje podría llegar a ser una realidad y llevar el anime de My Hero Academia a un mayor público. De igual forma, te recordamos que My Hero Academia: Heroes Rising llegará a los cines de México en un par de días.

Vía: Luis Carreño