El modo zombies será removido de CoD: Mobile este mes

El modo zombies ha estado presente en la mayoría de los juegos de Call of Duty, y en Mobile no fue la excepción. Sin embargo, los desarrolladores del juego móvil han revelado que el próximo 25 de marzo ya no será posible disfrutar del modo zombies en Call of Duty: Mobile.

De acuerdo con los desarrolladores, esta decisión fue tomada debido a que el modo no logró cumplir con sus expectativas, aunque no descartan la idea de seguir trabajando en esta forma de juego y eventualmente re integrarlo a Mobile. Esto fue lo que comentaron en el más reciente comunicado de la comunidad:

“Siempre habíamos mencionado que era limitado pero sin fecha de finalización explícita. Queríamos ver la recepción, los comentarios y ver cómo potencialmente podemos dar forma al modo para el futuro. Sin embargo, el modo simplemente no alcanzó el nivel de calidad que deseamos”.

Por ahora, los desarrolladores de Call of Duty: Mobile están buscando enfocarse en los modos multijugador, battle royale y ranking del juego. De igual forma, un nuevo Pase de batalla llegó el 1 de marzo que te permite ganar un nuevo personaje, armas, y un mapa.

Por último, hasta el 11 de marzo, también puedes obtener la nueva habilidad de operador, H.I.V.E. Directamente de Call of Duty: Black Ops 3, H.I.V.E. te permite colocar cápsulas trampa que liberan un enjambre mortal de nano-drones cuando son activados por enemigos.

Hablando de de Call of Duty, Mobile fue catalogado como el mejor juego móvil de Android durante 2019. De igual forma, ya puedes disfrutar de un Tamagotchi en Modern Warfare.

Vía: Call of Duty Mobile