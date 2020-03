¡Se ha filtrado Project: Maverick, el siguiente juego de Star Wars!

La propiedad de Star Wars se encuentra en estado de transición actualmente, no sólo en las películas, pero en los videojuegos también. Después del sorpresivo éxito que fue Fallen Order, parece que EA está dispuesto a tomar más riesgos y llevar a la franquicia a nuevos territorios, y gracias a una filtración, ya tenemos el primer vistazo al futuro de esta franquicia en este medio interactivo.

Un nuevo juego de Star Wars, el cual es simplemente conocido como Project Maverick actualmente, se ha filtrado en la PSN de Europa. Por el momento no hay más información sobre este nuevo título. Sin embargo, la imagen que acompaña esta revelación parece insinuar que tendrá un énfasis en el Imperio, por lo que podría llevarse a cabo a la par de Star Wars Jedi: Fallen Order o en algún punto de la trilogía original de películas.

Por el momento no hay más información y debido que no es una revelación oficial, EA no ha comentado algo al respecto. Con el E3 2020 en el horizontes, es probable que tengamos una idea clara de qué es Project Maverick hasta este evento.

The game Maverick has been added to the european PSN! pic.twitter.com/H0wmojX4S1 — PSN releases (@psnrelease) March 4, 2020

En temas similares, ya puedes jugar con Baby Yoda en Star Wars Battlefront II. De igual forma, parece que el tan rumoreado remake de Knight of the Old Republic no está siendo desarrollado por EA.

Vía: PSN Releases