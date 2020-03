¡Hoy celebramos el 20 aniversario del PlayStation 2!

Hoy no es un 4 de marzo cualquiera. Hoy es el 20 aniversario del lanzamiento del PlayStation 2. Así es, el 4 de marzo del 2000 salió a la venta una de las consolas más importantes de la industria, logrando vender más de 158 millones de unidades a nivel mundial, y albergando un gran catálogo de juegos, con franquicias que hasta el día de hoy siguen vigentes.

Todos tenemos grandes recuerdos del PlayStation 2, desde pelear contra Dioses en God of War; causar pánico en la calles con GTA: San Andreas; explorar la complicada historia de Metal Gear Solid 2; y escalar inmensas criaturas en Shadow of the Colossus. Pasando por RPG’s como Final Fantasy X, XI y XII y Dragon Quest VIII; y el terrorífico Silent Hill 2. Hasta las experiencias multiplayer como Guitar Hero y Star Wars Battlefront II.

De igual forma, el PlayStation 2 vio el nacimiento de grandes series que hasta el día de hoy siguen vigentes, como Kingdom Hearts y Devil May Cry. Sin embargo, posiblemente, el mayor punto de venta de la consola en sus primeros años fue la inclusión de un DVD, algo que logró posicionar a la consola como un dispositivo prácticamente esencial en la casa.

Y para ti ¿cuál es tu juego favorito del PS2?

20 years ago today the PlayStation 2 was born. They grow up so fast! *wipes tear*

What was the greatest PS2 game? pic.twitter.com/ZwoYivRQKg

— PlayStation UK (@PlayStationUK) March 4, 2020