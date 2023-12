Por fin revelan las ventas de Anthem

Uno de los proyectos por los cuales Electronic Arts estaba apostando más en años pasados fue Anthem, multijugador que contaría con muchas actualizaciones para que el público no dejara de jugarlo y se convirtiera en todo un digno competidor de juegos como Fortnite. Sin embargo, las cosas no les salieron nada bien, confirmando en 2021 que ya no habrían actualizaciones de ningún tipo, incluso se ha descartado la secuela que ya se estaba cocinando para dar una mejora importante.

Obviamente no se dio un paso hacia adelante por las bajas ventas que pudo haber generado, números que EA mantuvo en misterio por alguna razón, pero que finalmente se han revelado esta misma semana, esto mediante documentos que se distribuyeron en los sitios especializados. Aunque primero hay que hacer hincapié en que se esperaba vender 6 millones de copias en tan solo una semana desde su lanzamiento, algo que no logró y eso se ha notado en la información reciente.

Alexandre Scriabine, quien se encargó de la parte de marketing en EA durante cinco años que comprenden del 2015 al 2020, reveló en su cuenta de LinkedIn el número de copias que se han vendido en relación al juego desarrollado por BioWare, mencionando que tan solo se han llegado a 5 millones en toda su existencia. A eso se deben agregar reembolsos en algunas plataformas por parte de jugadores que lo han considerado como una especie de estafa.

Anthem (Bioware) sold 2 million units in its first week. The game sold 5 million units to date pic.twitter.com/2cipNqpBRZ — Timur222 (@bogorad222) December 19, 2023

Esto hace entender el por qué EA y BioWare no siguieron el proyecto, esto para regresar a franquicias que tienen dominadas como Mass Effect y también Dragon Age, con un juego en desarrollo por parte de cada marca y que aún no revelan tanta información como se quisiera. Sin embargo, se ha rumoreado algún tipo de sorpresa en eventos gigantes de la industria como pueden ser Summer Game Fest o Gamescom.

Vía: Twitter

Nota del editor: Estos juegos que se convierten en fracaso al final logran valorarse por pocos jugadores, así que no negaría que en cinco años más veamos un video en Youtube en el cual alguien diga que se trata de una joya infravalorada, sera cuestión de esperar.