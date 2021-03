Después de 10 años en BioWare, el director de Anthem abandona el estudio

Anthem probablemente pase a la historia como el mayor fracaso de EA y BioWare. Después de un pésimo lanzamiento en 2019, varios desarrolladores fueron encomendados con la tarea de revivir este proyecto. Sin embargo, Anthem Next también fue cancelado. En los dos años de “vida” que tuvo el juego, se evidenciaron varios problemas dentro de estas compañías, ocasionando que personas abandonaran los equipos de desarrollo. Ahora, Jonathan Warner, director de Anthem, recientemente anunció su salida de BioWare.

Por medio de un tweet, Warner anunció que después de 10 años trabajando en BioWare, abandonará este estudio de desarrollo. Aunque por el momento se desconoce en qué nuevos proyectos puede estar involucrado, el director mencionó que seguirá trabajando en el medio. Esto fue lo que comentó:

So, today is my last day at BioWare, I’m moving on to do new things.

BioWare has been home to my grateful heart for nearly 10 years and I want to wish them all the best. DA ME and SWTOR are in good hands and I can’t wait to play from this side of the screen. #ThankYou #BioWare pic.twitter.com/g5zp7hkSV5

— Jonathan Warner (@Zen_Warner) March 26, 2021