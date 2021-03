El nuevo tráiler de la tercera película de My Hero Academia confirma su fecha de estreno

Recientemente comenzó la quinta temporada del anime de My Hero Academia. Además de volver a ver a Deku y compañía, se estrenó el primer tráiler de My Hero Academia The Movie: World Heroes Mission, la tercera cinta de esta serie.

Junto al primer tráiler de esta nueva película, se ha confirmado que My Hero Academia The Movie: World Heroes Mission llegará a los cines de Japón el próximo 6 de agosto de 2021. En esta ocasión, Deku, el protagonista de esta historia, es inculpado de un crimen que no cometió, y ahora necesita de la ayuda de Bakugo y Todoroki para probar su inocencia.

Kōhei Horikoshi, creador del manga, será el supervisor en jefe y diseñador de personajes nuevos, papel que también realizó en las previas películas del anime. Por otro lado, Kenji Nagasaki regresa para dirigir. Aunque aún es muy temprano para hablar de un lanzamiento en México, considerando que las dos cintas anteriores sí se estrenaron en nuestro país, incluso con doblaje al español, es seguro que My Hero Academia The Movie: World Heroes Mission sí llegue a nuestro territorio, probablemente a principios de 2022.

Vía: My Hero Academia