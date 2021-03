Nuevo glitch de BOTW te permite hacerte invisible y caminar bajo el agua

The Legend of Zelda: Breath of the Wild cumplió cuatro años la semana pasada, pero eso no significa que los fans del juego ya hayan terminado de encontrar todos los secretos que este título ofrece. Un nuevo glitch conocido como ‘Collision Overload‘ ha sido descubierto por la comunidad, y permite al jugador caminar bajo el agua sin límites de respiración así como también evitar cualquier tipo de ataque de los enemigos.

La desventaja de este nuevo glitch es que tampoco te deja hacerle daño a los enemigos, pero al menos tampoco puedes recibir daño de nada ni nadie. De esta manera, puedes explorar este desolado mundo de Hyrule sin tener que preocuparte por tu salud.

Desafortunadamente, activar este glitch no es tan fácil como creeríamos. Tal y como lo explica Gaming Reinvented, necesitarás múltiples Shock Arrows antes de empezar, y posteriormente deberás seguir los pasos cuidadosamente.

Via: Gaming Reinvented