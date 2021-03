SEGA quiere saber cómo podrían mejorar tu experiencia al jugar alguno de sus títulos

Similar a lo que Atlus hizo hace unos cuantos días, SEGA ha publicado su propia encuesta con la cual buscan conocer un poco más sobre los hábitos de sus consumidores al momento de jugar videojuegos. Dicha encuesta está compuesta por poco más de 20 preguntas con temas como dispositivos que usas para jugar, géneros favoritos e incluso anime.

We’re looking for some feedback from you, our fans!

If you have a moment, please take the time to fill out the following survey – we’d really appreciate your input! Must be 18 or older: https://t.co/fV5LLfenjP

— SEGA (@SEGA) March 8, 2021