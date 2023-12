La película de Mario no será nominada en esta categoría

Este año la franquicia de Super Mario Bros. ha regresado al mundo del cine, esto se debe a la mancuerna hecha entre Nintendo y también Illumination Studios, destacando por su gran animación y también interpretación de voces por parte del elenco que fue confirmado mucho antes que su primer tráiler. Y si bien todos hicieron un trabajo espectacular, quien ha destacado más fue ni más ni menos que Jack Black, interpretando a Bowser con algunos chistes de por medio y una canción que empezó como broma.

Halando de esto, la obra titulada como Peaches logró impregnarse en la mente de la gente, y eso se debe a los toques que tiene pensados en cuanto a la letra pero también esos momentos donde se nota la improvisación de Jack Black, lo que hizo a la gente adorarla al poco tiempo. Eso ha llevado a que la pieza sea nominada a premios de cine importantes, a pesar de que al final no sea seleccionada por tratarse de algo más simple en cuanto a estructura.

A pesar de ello, los fans estaban ansiosos por que surgieran las nominaciones a los óscares, esto para ver a la canción entre las seleccionadas, y no por el hecho de ganar el premio, sino para tener la actuación en vivo del cantante y actor que ha dado risas a la gente en el mundo. Sin embargo, todo se ha quedado en el sueño, pues la pieza musical no entró en las nominadas, ni siquiera llegando a las 15 más solicitadas, después de todo la academia son quienes elijen los temas.

Estos son los finalistas a mejor canción:

– “It Never Went Away” de “American Symphony”

– “Dear Alien (Who Art In Heaven)” de “Asteroid City”

– “Dance The Night” de “Barbie”

– “I’m Just Ken” de “Barbie”

– “What Was I Made For?” de “Barbie”

– “Keep It Movin’” de “The Color Purple”

– “Superpower (I)” de “The Color Purple”

– “The Fire Inside” de “Flamin’ Hot”

– “High Life” de “Flora and Son”

– “Meet In The Middle” de “Flora and Son”

– “Can’t Catch Me Now” de “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes”

– “Wahzhazhe (A Song For My People)” de “Killers of the Flower Moon”

– “Quiet Eyes” de “Past Lives”

– “Road To Freedom” de “Rustin”

– “Am I Dreaming” de “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Vale la pena mencionar, que dentro de estas 15 canciones se van a seleccionar cinco para competir por la estatuilla de color oro el próximo año, entonces la depuración no será sencilla, ya que hay temas bastante llamativos como Am I Dreaming de Spiderman: Across The Spider-Verse, la cual es de las más escuchadas en el mundo. Sin embargo, al final la gente fanática de Nintendo estará decepcionada de no encontrar la obra de Jack Black.

Vía: Next Best Picture

Nota del editor: Es desalentador que no llegue a la nominación, pero también debe quedar claro que es una canción que no llega ni a los 2 minutos de duración y parte de la letra es repetir la misma palabra como casi diez veces. Entonces, como que merezca el óscar lo veo algo lejano.