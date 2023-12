Luigi’s Mansion 2 se inspiró de este personaje

Para quien no lo tenga en mente hasta ahora, Nintendo ha confirmado que lanzarán un remake de Luigi’s Mansion Dark Moon, juego lanzado originalmente en 3DS, y que ahora dará el salto en Switch con ligeras mejoras gráficas y dejando a un lado finalmente los dientes de sierra que se notaban en dicha consola. Y ahora que el tema esta en auge, se han revelado datos interesantes como la inspiración de la personalidad del hermano de Mario que usaron para esta segunda aventura.

Según lo compartido por el canal conocido como Did You Know Gaming?, se menciona que el asustadizo plomero verde habría tomado parte de la personalidad de Mr. Bean para tener algunos dotes cómicos ingleses que muchos han reconocido al instante. Y de hecho, el equipo encargado del desarrollo y que ahora es propiedad de Nintendo, Next Level Games, quizo darle al personaje la definición de héroe tonto, resolviendo problemas gracias a actos torpes que salen del miedo.

De igual forma, llama la atención que querían cambiar la jugabilidad para la segunda entrega, iba más por el lado de hack and slash, hasta que Shigeru Miyamoto sugirió que las cosas se dirigieran como en el primer título, esto para que la gente entendiera que el estilo de juego era una marca de Luigi. Este consejo se vio reflejado en el producto final que llegó en los primeros meses del 2013, también cuando la tercera parte llegó para Switch en el 2019.

Recuerda que Luigi’s Mansion 2 HD llega en verano de 2024.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Aunque no va a tener muchos cambios este remaster, no negaré que lo voy a comprar por la nostalgia que me da querer jugar este título totalmente en HD y con las bondades de la pantalla Oled de Nintendo Switch. Entonces díganme sumiso de Nintendo, pero lo hará sin dudar.