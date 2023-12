Hijo de empleado de Nintendo filtró los personajes de Smash 3DS

Hace ya casi 10 años atrás los juegos más esperados para Nintendo 3DS y Wii U eran las versiones de Super Smash Bros. For, que para colmar la paciencia de esa etapa oscura de la empresa, se filtraron algunos de los personajes desbloqueables del roster como Dr. Mario y hasta Duck Hunt. Eso es algo que nunca se resolvió en relación a encontrar al culpable de los videos en línea, pero para que la cosa no se quede en el aire, hace poco se descubrió a la mente maestra detrás de todo el incidente.

En un canal conocido como Did You Know About Gaming?, se ha dado conocer quién fue, y se trata de alguien ligado a un empleado de Nintendo, este envió algunos videos previos del juego a la ESRB y a a la vez estaba cuidando a su niño que se moría por saber más sobre el próximo juego de la franquicia creada por Masahiro Sakurai. Entonces, el chico tuvo fácil acceso a estos videos y claro, darlos a conocer a sus amigos que claramente los esparcieron en las redes como Youtube y Twitter.

Vale la pena mencionar, que una vez Nintendo descubrió quién estaba detrás de la filtración, terminaron despidiendo al empleado. Aunque dicha conversación se mantuvo en secreto hasta que pasara el momento correcto, y claramente habría sido distribuida por el hijo años después ahora que tiene la edad de adulto. Esto como una experiencia que lo ha marcado, pues no habrían faltado los regaños por parte de su progenitor.

La cuarta entrega de Smash Bros. no ha sido la más exitosa del mundo, dado que apareció en consolas que no destacaron en ventas, y cuando decimos eso hay más énfasis en Wii U, y con eso en mente es evidente que 3DS cargó con toda la responsabilidad de darle vida al juego mientras Ultimate se lanzaba en el 2018 para Switch. Además, queda claro que se puede hacer otro juego de la saga en muy poco tiempo, eso dependerá del poco auge que tenga la consola en circulación.

Nota del editor: Me acuerdo cuando vi estos videos filtrados pocos días antes de que se lanzaran estos juegos al mercado, faltaba literalmente una semana y nos echaron a perder el regreso de Dr. Mario y también la sorpresiva entrada de Duck Hunt antes de que su tráiler se lanzara.