¿Por cuánto tiempo ha estado en desarrollo GTA: The Trilogy?

El periodo de espera entre la revelación de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition y su llegada a nuestras manos es de solo un par de meses. Considerando el gran trabajo que se necesitó para hacer que esta remasterizado por fin esté en camino no fue fácil, unos aún se pregunta cuánto tiempo duró este desarrollo. Afortunadamente, los mismos desarrolladores han ofrecido una respuesta clara.

De acuerdo con Thomas Williamson, director general de Grove Street Games, equipo a cargo de este paquete remasterizado, se necesitaron poco más de dos años para hacer que este proyecto fuera toda una realidad. Recordemos que este proyecto no solo ofrece un estilo visual mejorado, sino que varios elementos del gameplay han sido mejorados.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition es un paquete que incluye versiones remasterizadas de GTA III, GTA Vice City y GTA San Andreas para el PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC, con una versión digital disponible a partir del 11 de noviembre, y copias físicas llegando al mercado el 8 de diciembre.

En temas relacionados, uno de estos tres títulos llegará a Xbox Game Pass este mes. De igual forma, GTA San Andreas llegará a Oculus Quest 2.

Nota del Editor:

Dos años es un buen tiempo para desarrollar una remasterización. El trabajo que hemos visto hasta el momento está enfocado en el aspecto visual, será interesante ver cómo es que el gameplay se ha actualizado. Solo necesitamos esperar unos días para tener una respuesta.

Vía: Thomas Williamson