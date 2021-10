GTA: San Andreas llegará a Oculus Quest 2

Prepárate para regresar a Los Santos con el lanzamiento de GTA: San Andreas para Oculus Quest 2. Así es, el clásico título de Rockstar Games estará dando el brinco a la realidad virtual, por lo que podrás disfrutar de esta experiencia con un nivel de inmersión nunca antes visto.

Todavía no tenemos muchos detalles al respecto, sin embargo, todo indica que el título será exclusivo de Oculus Quest 2, sin la posibilidad de que otros headsets en VR o incluso el propio Quest original puedan tenerlo. Facebook ha estado lanzando juegos exclusivos de Quest 2 últimamente, como también es el caso de Medal of Honor: Above and Beyond.

Por supuesto, la noticia viene casi pegada al lanzamiento de la GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, la cual se lanzará digitalmente el 11 de noviembre y físicamente el 7 de diciembre. Se desconoce si también habrá intenciones de traer otros juegos de la franquicia a VR, pero por mientras, San Andreas es una excelente opción para disfrutar con esta tecnología.

Nota del editor: Con esto, así como la trilogía remasterizada de GTA, Rockstar Games una vez más le está dando la atención que esta franquicia merece. Con tantas noticias sobre GTA, será cuestión de tiempo para que los fans vuelven a preguntar nuevamente por el anticipado GTA VI.

Via: Upload VR