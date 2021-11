Si todo sale bien, The Matrix Resurrections debería estar llegando a HBO Max y salas de cine en diciembre de este año. Sus productores han sido muy reservados en cuanto a la promoción de la película, pues parece que prefieren guardarse lo más que puedan para evitar dar demasiada información sobre su historia. Eso no significa que no hayamos tenido unos cuantos breves vistazos al filme, como el que podrás ver dentro de esta nota.

WB Pictures ha liberado una nueva imagen de The Matrix Resurrections, que nos muestra a Neo y Trinity mirando fijamente a algo.

Como seguramente ya estás enterado, ambos personajes (interpretados por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss respectivamente) estarán de vuelta para protagonizar esta nueva entrega de la saga. Claro, no serán los únicos pero sí quienes seguramente tendrán más tiempo en pantalla.

The Matrix Resurrections llegará a salas de cine y HBO Max el 22 de diciembre de este año.

Nota del editor: La verdad es que tener una cuarta entrega de The Matrix sí me emociona, pero al mismo tiempo, estoy un poco preocupado de que esta película no vaya a sentirse igual de especial que el resto de la trilogía. Esto lo digo porque ya llegó demasiado tarde, y tal vez solo sea un intento fallido por revivir la saga. Espero equivocarme.

Via: WGTC