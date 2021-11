Una vez más, tenemos el caso de que algún político sin ningún tipo de conocimiento sobre videojuegos ha decidido culpar a este medio por algo que ni siquiera tiene sentido. En esta ocasión tenemos a Josh Hawley, un senador estadounidense que recientemente se echó al mundo encima con sus recientes declaraciones en contra del gaming.

El día de ayer, durante la Conferencia Nacional de Conservadurismo, Hawley declaró que en años recientes ha decaído la tasa de matrimonios y de gente que asiste a la universidad. Según este senador, cada vez son más los hombres cuya masculinidad es criticada, y como consecuencia, deciden abandonar sus empleos “para resguardarse en la pornografía y los videojuegos”.

Josh Hawley says more men today are watching porn and playing video games because their masculinity has been criticized. pic.twitter.com/R0eXdRSYNT

— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) November 1, 2021