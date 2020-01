Pokémon Sword and Shield han superado las 16 millones de unidades vendidas

Nintendo no sólo ha revelado el impresionante número de ventas que ha alcanzado el Switch, también actualizó la cantidad de unidades que sus juegos han logrado vender. Mario Kart 8 Deluxe continúa en el primer puesto con sus 22.96 millones de copias. Pero son Pokémon Sword and Shield los que más destacan.

Por otro lado, Super Smash Bros. Ultimate ha vendido 17.68 millones de unidades, Super Mario Odyssey 16.59 millones de unidades y The Legend of Zelda: Breath of the Wild vendió 16.34 millones de unidades.

Sin embargo, el aspecto a sobresaltar en este departamento, son las ventas de Pokémon Sword and Shield. Con tan sólo un par de meses en el mercado, estos títulos se han convertido en uno de los mayores éxitos de Nintendo en diferentes regiones. El número de unidades ha alcanzado las 16.06 millones de copias. En comparación, Pokémon Sun and Moon y Pokémon X and Y lograron vender 16.18 y 16.44 millones de unidades respectivamente en todo su periodo de vida. Así que podemos esperar un mayor número en el futuro por parte de la nueva generación de la franquicia.

Continuando con la lista, Luigi’s Mansion 3, el cual igual sólo lleva un par de meses en el mercado, ha alcanzado las 5.37 millones de unidades. Super Mario Maker 2 ha vendido 5.04 millones de unidades, The Legend of Zelda: Link’s Awakening ha vendido 4.19 millones de unidades, Super Mario Party ha alcanzado 9.12 millones de unidades, Fire Emblem: Three Houses vendió 2.58 millones de unidades, New Super Mario Bros. U Deluxe tiene 5.85 millones de unidades, Ring Fit Adventure ha vendido 2.17 millones de unidades, Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Eevee! están en 11.76 millones de unidades, Splatoon 2 está en 9.81 millones de unidades, Astral Chain vendió 1.03 millones de unidades y Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order ha vendido 1.02 millones de unidades.

Estos números nos demuestran que Luigi’s Mansion por fin se ha convertido en una de las franquicias más exitosas para Nintendo. A pesar de todas las controversias, Sword and Shield han logrado superar las expectativas de ventas. El remake del juego de Zelda ha vendido mejor que el original. Los mayores éxitos proviene de títulos con un fuerte legado de la Gran N.

2020 pinta para ser un gran año para Nintendo, ya que títulos como Animal Crossing: New Horizons, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Bravely Default II, y muchos juegos más por anunciar llegarán a la consola. En el futuro indefinido podemos esperar Bayonetta 3, Metroid Prime 4 y Breath of the Wild 2.

En temas relacionados, un rumor indica que Nintendo está trabajando en un nuevo Paper Mario y Metroid en 2D.

Vía: Nintendo