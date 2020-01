¡Imparable. Switch sobrepasa las 50 millones de unidades vendidas!

Después de las bajas ventas que vimos durante la época del Wii U, Nintendo dio un giro de 180 grados y actualmente su más reciente hardware está gozando de un gran éxito que no ha visto la compañía en años. La Gran N ha revelado que, al 31 de diciembre de 2019, la familia del Switch ha logrado vender 52.48 millones de unidades a nivel global.

De las 52.48 millones de unidades, 47.3 millones provienen del Switch normal, mientras que el Switch Lite representa las otras 5.19 millones. Tan sólo en el último trimestre, Nintendo logró vender 10.8 millones de consolas, lo cual aumentó las expectativas de ventas de este año, de 18 millones de unidades a 19.5.

Las ventas netas consolidadas de Nintendo hasta su tercer trimestre para el año fiscal 2020 alcanzaron los $3.8 mil millones, lo que representa un ligero aumento con respecto a los $3.7 mil millones del año pasado en el mismo período de tiempo.

Las ventas fuera de Japón, a través del tercer trimestre de Nintendo de su año fiscal 2020, representaron el 77.8% del total, un pequeño aumento del 77.7% del año pasado. Las ventas digitales representaron el 28.6% de las ventas totales, un salto de más del 5% con respecto al 21.8% del año pasado.

Con estos números, el Switch ahora representa el 96% de los ingresos de Nintendo, lo que significa que la compañía se enfocará en expandir la consola durante los próximos años. Algo que no será tan difícil, considerando que en el futuro veremos juegos como Bayonetta 3, Metroid Prime 4 y Breath of the Wild 2, así como el posible Switch Pro.

En temas similares, Nintendo ha generado más mil millones de dólares tan sólo en juegos móviles. De igual forma, la compañía ha registrado el nombre de 39 juegos.

Vía: Nintendo