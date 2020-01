Rumor: Nintendo está trabajando en un nuevo Paper Mario y Metroid en 2D

No sabemos mucho sobre los planes de Nintendo para 2020. Sin embargo, gracias a Sabi, famoso por sus predicciones y filtraciones de la industria, parece que ya tenemos una idea de los planes de la compañía japonesa para este año, los cuales incluyen un nuevo Paper Mario y Metroid en 2D.

Por medio de Twitter, Sabi publicó un par de filtraciones en donde ha revelado que, supuestamente, Nintendo tiene planeado entregarnos un nuevo juego de Paper Mario con estilo similar a los primeros dos títulos de la serie. Es decir, con más elementos clásicos de RPG y menos acción.

Having looked into it for a bit, I find it reliable enough to complete back the mentions of Paper Mario and Metroid (not prime 4) for 2020. I’ll tweet out the details I back based on talks I had. — Sabi (@New_WabiSabi) January 18, 2020

Paper Mario going back to how it was, in 2020 — Sabi (@New_WabiSabi) January 18, 2020

Sabi también menciona un nuevo juego de Metroid en 2D, el cual es un proyecto que no está relacionado con Metroid Prime 4. De igual forma, este trabajo podría ser una continuación de Metroid Fusion, la entrega clásica de GameBoy Advance.

The 2D Metroid game does in fact seem to be related to Fusion, also sounds as though it’s set for this year. — Sabi (@New_WabiSabi) January 18, 2020

The person I know is legitimate mentioned it being a sequel I believe. — Sabi (@New_WabiSabi) January 18, 2020

Por el momento, todo esto es un rumor. Nintendo no ha confirmado algo al respecto, y dudamos que lo hago por lo pronto. Sólo nos queda esperar y ver cuáles son los planes de la Gran N para este año.

Vía: Sabi