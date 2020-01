En agosto del año pasado, miHoYo reveló Genshin Impact, un juego de mundo abierto que generó mucha controversia al tomar cierta inspiración de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Fue tanto así, que un molesto fan reventó su PS4 contra el suelo a manera de protesta.

Este usuario no fue el único enojado; otros fans de Zelda también aparecieron en el evento donde Genshin Impact estaba demostrando el juego, y sostuvieron sus copias de Breath of the Wild, mientras hacían algunos gestos groseros a los expositores.

Ahora, se ha confirmado que Genshin Impact también llegará al Nintendo Switch. Previamente planeado para un lanzamiento en 2020, la distribuidora ha comentado que una fecha de lanzamiento concreta aún está por definirse.

Fuente: miHoYo