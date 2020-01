¿Y si así lucieran las cajas de PS5?

Hay muchos secretos guardados sobre el PlayStation 5, desde su fecha de lanzamiento, precio, especificaciones, y más. A pesar de que todavía tendremos que esperar para conocer a ciencia ciertas estos detalles, hay algunos temas en donde podemos indagar a profundidad, y los fans no planean aguardar más y han decidido crear sus propias versiones de las cajas de los juegos de PS5.

En un post de Resetera, un fan de Sony tomó la oportunidad de compartir sus diseños para las posibles cajas de los juegos del PS5 en una conversación de Bluepoint Games y RPGs. Por su parte, Sony sigue guardando el secreto del diseño final de las edición físicas de las experiencias que empezarán a ofrecer a finales de este año.

En estas imágenes podemos ver cómo se verían Horizon Eclipse, una secuela de Horizon Zero Dawn que no existe, y The Last of Us Part II, título que veremos en PS4 en un par de meses.

¿A ustedes les gusta el diseño?

Hablando del PlayStation 5, los rumores indican que podríamos ver la revelación de esta consola en febrero. De igual forma, se ha confirmado que Sony no asistirá al E3 este año.

