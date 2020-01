Subnautica ya vendió 5 millones de unidades a nivel mundial

Subnautica, el título de supervivencia de Unknown Worlds Entertainment, recientemente alcanzó un increíble hito de ventas a lo largo de todas las plataformas. Desde su lanzamiento en 2018, Subnautica ha logrado vender más de 5 millones de unidades en PlayStation 4, PC, y Xbox One.

Charlie Cleveland, fundador del estudio, asegura que hasta el momento el número de copias vendidas descansa en las 5.23 millones unidades. Esto sin considerar las 4.5 millones de descargas durante la promoción gratuita de la Epic Games Store en marzo del año pasado. Con esta cifra en mente, el número total de jugadores de Subnautica está entre los 10 millones de usuarios.

Después de un extenso periodo en early access, Subnautica fue lanzado oficialmente en Steam en enero 2018. Eventualmente también llegó a la Epic Games Store. En diciembre 2018, esta experiencia de supervivencia submarina debutó en el PlayStation 4 y Xbox One. En estos momentos, su secuela, Subnautica: Below Zero, está disponible en early access en Steam, Epic Games Store, y Discord. No hay fecha de cuándo saldrá la versión completa.

