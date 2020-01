Yamcha es atacado por un hilarante glitch en DBZ: Kakarot

Por fin, después de varios meses de espera, Dragon Ball Z: Kakarot está en nuestras manos. Como era de esperarse, miles de jugadores se encuentran disfrutan de este juego y compartiendo en redes todas sus experiencias, algunas más hilarantes que otras. Recientemente, un fan compartió un pequeño glitch protagonizado por Yamcha, y los fans no han parado de reir.

El usuario KALSKingdom compartió un pequeño vídeo en donde Yamcha sufre de un glitch el cual causa que lentamente salga de la pantalla. Esto sólo se hace más graciosos en contexto, debido a que después de fallar un entrenamiento, Picoro se encuentra regañando al guerrero Z.

It's my brother's birthday so I'll be away for a bit today but here's that hilarious glitch of Yamcha happening to me LOL pic.twitter.com/W76AXBblz7

— KALSKingdom (@KALSKingdom) January 19, 2020