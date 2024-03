Phil Spencer explica por qué hay tantos despidos en la industria

Este año ha sido devastador en la industria de los videojuegos, y eso se debe al asunto de los despidos que empezaron en el mes de enero, con un total de casi 2000 personas que han tenido que dejar Microsoft en los diferentes rubros, ya sea desde Bethesda, pasando por Activision y hasta 343 Industries. Y ahora después de tanta incertidumbre, el líder de Xbox, Phil Spencer, ha comentado a qué se deben estas situaciones de dejar a la gente sin sus puestos dentro de la compañía.

En una entrevista con con el medio conocido como Polygon, Spencer habló sobre la falta de crecimiento dentro de la industria del juego, así como sobre Xbox, asegurándose de que sus fanáticos puedan obtener todos los juegos que quieran, donde quieran. Razón por la cual gastar en puestos que tal vez están de más no puede hacer que se cumplan los presupuestos de desarrollo, y eso nos llevaría a la dura decisión de tener que prescindir de gente que es parte del equipo.

Acá lo mencionado por Spencer:

Es un poco de ambas cosas. Pero diré que lo que más me preocupa de la industria es la falta de crecimiento.

Y cuando tienes una industria que se prevé que será más pequeña el próximo año en términos de jugadores y dólares, y hay muchas empresas que cotizan en bolsa que están en la industria y que tienen que mostrar a sus inversores un crecimiento, porque si no, ¿por qué alguien posee una parte de las acciones de alguien si no va a crecer? — el lado del negocio que luego se analiza es el de los costos. Porque si no vas a aumentar los ingresos, entonces los costos se verán desafiados.

Somos un negocio. Lo he dicho una y otra vez. No puedo permitirme el lujo de no tener que administrar un negocio rentable y en crecimiento dentro de Microsoft. Y eso somos hoy. Pero en toda la industria, usted lo mencionó, y al sentarme aquí en la GDC, reflexiono sobre amigos míos en la industria que han sido desplazados y perdieron sus empleos y lo justo que es, no quiero que esta industria sea un lugar donde la gente no puede, con confianza, construir una carrera.