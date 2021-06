Nuevo gameplay de Final Fantasy VII The First Soldier, el battle royale para celulares

Hace unos cuantos meses, Square Enix anunció Final Fantasy VII The First Soldier, un spinoff de esta séptima entrega para celulares con un enfoque en el género del battle royale. Evidentemente, había muchas dudas sobre exactamente cómo sería el gameplay de este título, y acá le puedes echar un vistazo.

El juego ya se encuentra en su periodo de beta, lo que quiere decir que muchas personas ya tuvieron oportunidad probarlo. ¿Qué tal está este nuevo título? Acá te compartimos varios gameplays de estos jugadores:

Ahora que lo pudimos ver en acción, parece que The First Soldier será más que solo otro battle royale. En estos gameplay se aprecian ciertos elementos de un Final Fantasy tradicional, como la posibilidad de equipar a nuestro personaje con varias armas y armaduras. Ofensivamente, tendremos a nuestra disposición armas de fuego, espadas y habilidades mágicas para acabar con nuestros oponentes.

Por el momento, Final Fanasy VII The First Soldier no tiene fecha de estreno.

Fuente: YouTube