Wes Anderson, famoso director de cine, describe Evangelion y lo compara con una religión

Neon Genesis Evangelion no solo es uno de los animes más importantes e influyentes en Japón, sino que también ha logrado este alto reconocimiento en Occidente. Cientos de cineastas admiran el trabajo que Hideaki Anno creó en los 90s. Sin embargo, no todos pueden describir fácilmente de qué trata esta obra. Esto no ha detenido a Wes Anderson, famoso director de cine, quien ha señalado que las aventuras de Shinji bien podrían dar pie a la creación de una nueva religión, como la cienciología.

Recientemente, un usuario de Twitter conocido como @BasedDrWorm, compartió una pequeña sección de una entrevista con Goop, en donde Anderson, junto a otros cineastas, habló sobre sus películas favoritas. Esto fue lo que comentó el director:

“Esta es una caricatura japonesa que es muy difícil de describir y podría no sonar tan bien si lo intentara de todos modos. Son 24 episodios y los vimos todos en menos de una semana porque empiezas a querer creer que es real. Esto podría generar algo como cienciología”.

Evangelion ha sido descrito de diferentes formas durante los últimos 25 años, pero esta es probablemente la primera vez que alguien ofrece una explicación tan peculiar. De igual forma, al referirse a la cienciología, parece que Anderson está enfocado más en los temas religiosos que tiene el anime, y no tanto en la forma en que esta obra pueda crear una nueva religión.

Vía: Goop