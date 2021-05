El nuevo battle royale de Final Fantasy fija su beta para junio

A principios de este año, Square Enix anunció que Final Fantasy VII Remake tendría su propio battle royale para celulares conocido como Final Fantasy VII: The First Soldier. Si por alguna extraña razón te sientes atraído hacia este juego, entonces te alegrará saber que su beta estará disponible en junio y ya puedes irte registrando.

Este periodo de beta abarcará del 1 al 7 de junio, y lo podrás probar tanto en dispositivos iOS como en Android. Importante destacar que no se trata de una beta abierta, es decir, deberás completar un registro previo para acceder a ella. Tienes hasta el 28 de mayo para registrarte y puedes hacerlo a través del siguiente enlace.

The First Soldier combina elementos de un shooter en tercera persona con el lore de Final Fantasy, dando así como resultado un producto que tiene combate con armas, magia e incluso invocaciones.

Fuente: Square Enix