Square Enix anuncia un battle royale para dispositivos móviles de Final Fantasy VII Remake

La llegada de Final Fantasy VII Remake al PS5 y el capítulo Intergrade no son las únicas novedades del mundo de Midgar. Por medio de un video, Square Enix ha revelado The First Soldier, un battle royale para dispositivos móviles que se desarrolla previo a los eventos del juego principal. Por el momento se desconoce si los eventos de esta entrega tendrán repercusiones en la narrativa general de este mundo.

Final Fantasy VII The First Soldier llegará a dispositivos móviles en algún punto de este año.

El State of Play del día de hoy cerró de manera magistral. Además de revelar que Final Fantasy VII Remake llegará a PlayStation 5, se reveló Intergrade, una historia adicional que se desarrolla durante los eventos del juego principal, pero tendrá como protagonista a Yuffie y un nuevo personaje, conocido como Sonon. Final Fantasy VII Remake Intergrade llegará a PS5 de manera global el próximo 10 de junio de 2021.

Vía: Square Enix