Nintendo tiene derecho a demandar a descendientes

Algo por lo que Nintendo se ha vuelto un meme viviente en la industria de los videojuegos son sus constantes demandas a creadores de contenido, esto por la incursión videos de sus juegos y también música en material de Youtube. Y ahora, se reporta una nueva cláusula que podría ser un tanto ridícula de aplicar, pero al final se menciona que es una realidad.

Según la propia compañía japonesa, si se infringen los derechos de autor, el demandado tendrá que cumplir con la infracción, no importa si está vivo, muerto, desaparecido, o hasta en fase terminal. Eso les da el derecho de llevar la demanda a sus familiares directos, ya sea cónyuges, hijos, o que de alguna manera están ligados a la persona que efectuó el delito.

Esto es lo que comentó Wesley Baker, usuario que descubrió la cláusula relacionada a la infracción:

Es bastante loco cuando te involucras. Quiero decir, no estoy seguro de cómo otras compañías manejan este tipo de cosas, pero “Nintendo tiene derecho a acosar, molestar y demandar directamente a cualquier persona con la que usted, el usuario, esté relacionado o asociado. Esto se hará a costa exclusiva de los más pobres de ustedes, la familia inmediata del usuario. A nosotros no nos importa en lo más mínimo si estás muerto o no”. Quiero decir, maldita sea, hombre. Parece mucho. Todavía hice clic en ‘Acepto’, pero maldita sea.

Esto es lo que mencionó la propia Nintendo respecto a sus acuerdos, concretamente el CEO de Estados Unidos, Doug Bowser:

Aquí en Nintendo sabemos que nuestras decisiones no siempre son populares, pero hacemos lo que debemos para mantener la integridad de nuestra marca. Si eso significa demandar a tus nietos mayores que ni siquiera tuviste la oportunidad de conocer en el suelo porque editaste el diálogo de A Link to the Past y lo compartiste con tus amigos, entonces, me temo que ese es el problema, el costo de ser una compañía de juegos saludable.