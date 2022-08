Testers de Nintendo enfrentaron acoso sexual

Este año han salido a la luz algunos comentarios en contra de Nintendo, esto por parte de empleados y ex empleados que experimentaron alguna forma de abuso cuando cumplían sus cargos en la empresa. Ahora, una Tester que salió de la compañía hace un par de años, relata que su experiencia no fue del todo gratificante debido a casos considerados turbios.

Lo primero que pasó fue la integración de memes mediante un chat privado que tenían los trabajadores de Redmond Washington, ya que compartían este espacio de Microsoft Teams conocido como “The Laughing Zone”. Lugar donde publicaban memes y hablaban de temas divertidos, esto hasta que llegó un nuevo integrante que compartió el controvertido caso de Vaporeon y también el de Paimon de Genshin Impact (sobre temas sexuales).

Esto por supuesto que molestó a la tester a otros compañeros. Llegando a ser tan molesto que dejó la compañía, inclusive cuando era su sueño el formar parte de ella. Aquí su declaración:

Nintendo fue casi como una pesadilla. Es triste porque amo a Nintendo; Crecí con Nintendo. Estaba tan emocionada de unirme cuando llegué allí por primera vez y pensé que iría a alguna parte. Mis supervisores me decían que estaba haciendo un buen trabajo.

Por su parte, otra de las razones que la llevó a la renuncia fue la brecha de salarios que era un tanto disminuida en el sexo femenino. También mencionó que luchó por afirmar su valor financiero mientras probaba los juegos. Después de trabajar durante nueve años, descubrió que un contratista más joven en su departamento de pruebas ganaba $19 por hora mientras que ella $16. Luchó por un aumento salarial durante varias semanas antes de que finalmente obtuviera $18. Muchas mujeres renunciaron debido a la ausencia del aumento.

Regresando al incidente sexual del chat. Mencionó que sus compañeros del chat la culparon por denunciar el incidente y la única repercusión que enfrentó el culpable fue una asignación de capacitación sobre acoso sexual. Aerotek (empresa mediadora) había despedido previamente a uno de sus contratistas por hacer comentarios sobre el color de la ropa interior de la tester, pero el sujeto del chat grupal era un empleado de tiempo completo de Nintendo. Eso significaba, que a los empleados de planta solo los podía manejar la propia Nintendo.

Había un empleado de tiempo completo que constantemente hacía bromas y comentarios realmente asquerosos, pero era amigo de todos allí. Todos lo amaban. A mí ya otras empleadas no nos gustaban estas bromas. Pero no dijimos nada porque si lo hacías, te tacharían de demasiado sensible.

Por ahora, personas importantes como Doug Bowser no han salido a dar declaraciones al respecto.

Vía: Kotaku