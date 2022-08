Dragon Ball Super tendría el regreso de conocido villano

Poco a poco el arco de Granolah está avanzando en el manga de Dragon Ball Super, con una pelea en la que hemos visto el potencial del Ultra Ego de Vegeta y también el Ultra Instinto de Gokú. Y ahora, mediante una especie de cliffhanger se confirmaría el regreso de cierto villano conocido de la saga que puede sorprender a los fanáticos del anime.

¡Spoilers a continuación!

En una página preliminar del capítulo 87 de Dragon Ball Super se insinúa la llegada de Freezer, con explosiones de energía que atraviesan al Minaito mientras se llevan a Goku, Vegeta y Granolah por sorpresa. El objetivo principal de los Heeters no era eliminar a Granolah y los saiyajin, sino sacarlos del camino para apoderarse de la fuerza de Freezer.

Elec orders his ship’s hatch open and prepares to flee alone. Goku asks if he plans to leave Gas behind, but Elec says Gas is a goner anyway. Or he starts to say that, when suddenly a mysterious beam pierces Monaito, followed by more. What’s going on?! pic.twitter.com/KYP4VlqhTE

— Todd Blankenship (@Herms98) August 13, 2022