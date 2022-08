Shrek 5 se volvió tendencia. ¿Por qué?

La semana pasada se reveló que Kung Fu Panda 4 será toda una realidad, esto después de que la última cinta en la serie llegó a los cines en 2016. Aunque hubo muchos emocionados con esta noticia, también surgieron una serie de comentarios en donde se señaló que Shrek 5 debería ser la siguiente película de Dreamworks, petición que se volvió tendencia en Twitter.

Por medio de las redes sociales, los fans no tardaron en señalar que ya es hora de que el amado ogro regrese a la pantalla grande. Shrek Forever After, la última película en la serie, llegó a las salas de cine en 2010, y aunque la franquicia se ha mantenido con vida gracias a un par de spin-off y el gran soporte de la comunidad, parece que ya es hora de que la quinta entrega principal se vuelva una realidad.

“ok, pero ¿dónde está Shrek 5?”

ok, but where is shrek 5 ? https://t.co/HR9o8bimlw — Shrek (@shreketc) August 12, 2022

“Shrek 5 es tendencia”.

Shrek 5 is trending pic.twitter.com/NcrifpM72t — Dane Bryant Frazier (@danefrazier) August 12, 2022

“Cuando Shrek 5 es tendencia pero no porque se haya anunciado”.

When Shrek 5 is trending but not because it’s been announced pic.twitter.com/RXblLSRBew — karl (@scorpihobabe) August 12, 2022

“¡Emocionante! Ahora Shrek 5 por favor”.

Exciting! Now Shrek 5 please https://t.co/aCQJw3lO02 — Cris Parker (@3CFilmss) August 12, 2022

“¿Cómo obtuvimos Croods 2, Puss In Boots 2 y Kung Fu Panda 4 antes de Shrek 5?”

How did we get Croods 2, Puss In Boots 2, and Kung Fu Panda 4 before Shrek 5? https://t.co/Fq9l6AeQkO — Kadino Fadino (@Ferrankino) August 12, 2022

Aunque por el momento no hay información oficial sobre Shrek 5, es importante mencionar que Mike Myers, quien se ha encargado de darle vida a este personaje desde la primera cinta, recientemente regresó al mundo de la actuación con The Pentaverate, por lo que no se descarta la posibilidad de que esté dispuesto a tomar el rol del ogro.

