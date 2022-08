Se confirma la cuarta película de Kung Fu Panda

Desde hace unos meses atrás, Dreamworks Animation confirmó que estaba trabajando en un nuevo proyecto, mismo que ya tenía fecha de estreno, pero que aún no había revelado su nombre oficial. Y ahora, se menciona que dicha película de animación será ni más ni menos que el regreso del guerrero dragón, claramente hablamos de la saga Kung Fu Panda.

Su estreno está programado para el próximo de marzo 8 de 2024, pero lo más curioso, es que se estrenará bastante cerca de un proyecto nuevo de Disney, Masters of Fury: The Legend of Sun Wukong, la cual retoma la historia de las artes marciales. Por su parte, llega también una semana antes de Godzilla Vs. Kong 2, la cual es muy esperada por los fans de Warner.

La franquicia de Kung Fu Panda inició en el año 2008, con una recepción que fue muy bien aceptada por la crítica y público en general, dado que nos presentaba a un oso de este tipo teniendo el protagonismo como maestro del arte del karate. Así se lanzaron dos películas más que culminaron en el año 2016, pero eso no es todo, dado que también hay cortos y series.

Desde que vimos por última vez a los personajes, muchos usuarios se quedaron con la duda de si la historia podría continuar, pues la premisa nos muestra que para el guerrero dragón había mucho por recorrer. Con este regreso, es evidente que voces icónicas de la saga estarían de regreso, una de ellas siendo la de Jack Black, quién también dará vida a Bowser.

