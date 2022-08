Se anuncia juego nuevo de South Park

Desde hace ya algunos años se lanzó el último juego de la franquicia South Park, The Fractured But Whole, teniendo así una época de grandeza gracias a que Ubisoft tomó la saga para hacer un par de RPG’s. Aún así, los niños del estado de Colorado no han regresado a la industria, pero por fortuna, este descanso va a terminar en muy poco tiempo.

Durante la presentación digital que se llevó a cabo hoy de la mano de THQ Nordic pudimos conocer el regreso de Alone in The Dark en forma de remake y hasta un pequeño avance del siguiente título inspirado en Bob Esponja. Sin embargo, al terminar la transmisión se mostró que la empresa se había hecho con los derechos de South Park, teniendo ya un título entre manos.

Vale la pena mencionar, que solo se mostró el logo de South Park Studios, empresa que se encarga de la supervisión de los juegos, la cual estuvo involucrada con los títulos pasados al igual que los creadores de la serie. No se dieron nombres, fechas de lanzamiento y mucho menos imágenes, por lo que debemos estar pendientes de lo que se anunciará a futuro.

En noticias relacionadas a THQ, se nos dio a conocer que el filtrado remake de Alone in The Dark es toda una realidad, incluso ya se liberó el primer avance en el que nos muestran todos los cambios estéticos con los que va a contar. Si quieres echarle un vistazo a la nota completa respecto a este juego, te invitamos a dar click en el siguiente enlace de la página.

Vía: ComicBook