Se filtra remake de Alone in The Dark

Hace tiempo se confirmó que THQ Nordic había adquirido la franquicia de Alone in The Dark, misma que no había tenido una nueva entrega desde hace bastante tiempo atrás. Y ahora, un poco antes de la presentación oficial de un evento de la compañía, parece ser que se ha filtrado la existencia del próximo proyecto que se trataría de un remake.

Esta filtración la hizo una tienda francesa de videojuegos, dando a conocer tanto los detalles de la sinopsis del título, así como la portada para las diferentes ediciones que llegarán a consolas y PC. El desarrollo correría de parte de Pieces Interactive, y en la publicación están THQ, esto es lo similar a los que pasó con remakes como el de Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom.

También se menciona que Mikael Hedberg (Amnesia, SOMA), será quién reescriba el guión original, esto con el fin de que la parte narrativa se adapte a nuestros tiempos, y la experiencia que lleva consigo le dio el puesto. Por su parte, la premisa principal de los personajes atrapados en una mansión se va a mantener intacta, por lo que los fans estarán contentos.

Vale la pena señalar, que Alone in The Dark fue un precursor de los lanzamientos de survival horror, sirviendo de clara inspiración para otros juegos como Resident Evil y Silent Hill. No obstante, la perspectiva del personaje ahora será en tercera persona sobre el hombro, por lo que se podría haber tomado de títulos de acción como RE4 o Gears of War.

Vía: Smartboys (La filtración ya se ha borrado)