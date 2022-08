Hasta hace un par de horas, se sabía que Hogwarts Legacy llegaría a consolas y PC en algún punto de la temporada de “holiday” de 2022. Ahora, hace unos momentos, se confirmó exactamente cuándo es que este título estará disponible. Lamentablemente, también se reveló un retraso que mueve la fecha de lanzamiento hasta el próximo año.

De acuerdo con las redes sociales del juego, Hogwarts Legacy llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 10 de febrero de 2023. Por su parte, la versión de Nintendo Switch estará disponible en una fecha posterior, la cual será revelada en un futuro.

Hogwarts Legacy will launch on February 10, 2023 for PlayStation, Xbox, and PC. The Nintendo Switch launch date will be revealed soon. The team is excited for you to play, but we need a little more time to deliver the best possible game experience. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) August 12, 2022