Fans no están contentos con el aumento de precio de Disney Plus

Hace un par de horas atrás Disney Plus dio un mensaje que fue tema de debate, dado que decidieron ajustar los precios de la suscripción, esto al menos para la región de Estados Unidos. Esto tras mencionar que dicho servicio no está siendo rentable para la compañía, por lo que ahora van a implementar comerciales y subir precios a quienes no quieren verlos.

Una vez esparcida la noticia, era lógico que los usuarios no iban a estar contentos con los precios, dejando sus respectivas opiniones dentro de las redes sociales, argumentando que no deberían hacer este cambio abrupto. Siendo el principal factor el aumento de más personas a la plataforma, pero con esta decisión puede que vayan en disminución pronto.

Aquí algunos comentarios:

I won’t lie. I love #Disney , but raising the #DisneyPlus price given the current economic climate was in extremely poor taste. 🤷🏽‍♂️ Something so many people rely on for entertainment at home during these tough times when we have like 3 pandemics going at once… #Marvel #StarWars pic.twitter.com/K7klmlkr4y

So Disney+ & Hulu prices individually are increasing & they're introducing an ad-tier for the same price you're paying now, BUT…

If you have a bundle no price increases were announced. Get a bundle and save!https://t.co/hHayULc2pI

— Lamarr Wilson (@LamarrWilson) August 10, 2022