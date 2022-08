Se confirma la fecha de estreno para cada capítulo de Star Wars: Andor

Después de que Obi-Wan haya terminado hace unas semanas atrás, muchos fanáticos de Star Wars están esperando la próxima gran serie de la franquicia, Andor, donde el protagonista es ni más ni menos que Diego Luna. Y ahora, un poco más de un mes antes de su estreno, ya se reveló el día de lanzamiento oficial para cada uno de sus episodios.

Aquí te los mostramos:

– Episodios 1, 2 y 3 – Miércoles 21 de septiembre

– Episodio 4 – Miércoles 28 de septiembre

– Episodio 5 – Miércoles 5 de octubre

– Episodio 6 – Miércoles 12 de octubre

– Episodio 7 – Miércoles 19 de octubre

– Episodio 8 – Miércoles 26 de octubre

– Episodio 9 – Miércoles 2 de noviembre

– Episodio 10 – Miércoles 9 de noviembre

– Episodio 11 – Miércoles 16 de noviembre

– Episodio 12 – Miércoles 23 de noviembre

This is what revolution looks like. Watch #Andor, a Star Wars Original Series, streaming only on @DisneyPlus September 21. pic.twitter.com/nMrribxUr7

— Star Wars | Andor Premieres Sept 21 on Disney+ (@starwars) August 10, 2022