Aquí el nuevo tráiler de la serie de Andor

El próximo mes de septiembre por fin se estrenará Andor, la siguiente serie de Star Wars para Disney+. Aunque esta producción no continuará con la historia que actualmente se está desarrollando en The Book of Boba Fett, The Mandalorian y más, sí nos presenta una nueva mirada a la rebelión, algo que podemos ver claramente en su nuevo tráiler.

El nuevo avance de Andor está enfocado en la vida de Casian Andor, interpretado por Diego Luna. Aquí podemos verlo como un niño, después como un cadete del imperio, hasta sus primeros pasos en la rebelión.

Junto a esto, también podemos ver una vez más a Forest Whitaker en el papel de Saw Gerrera, papel que ha interpretado en series como The Clone Wars y Star Wars Rebels, así como Star Wars Jedi: Fallen Order y en Rogue One. Por el momento se desconoce qué tan grande será su papel en esta ocasión.

Por último, también se compartió el póster oficial de la serie:

Andor se estrenará en Disney+ el próximo 21 de septiembre de 2022. Junto a esto, se ha revelado que tres episodios estarán disponibles en lanzamiento. En temas relacionados, Star Wars: The Acolyte ya tiene actriz principal. De igual forma, parece que el remake de Star Wars: Knights of the Old Republic se ha retrasado.

Vía: Star Wars