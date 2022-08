Se filtra el resto del DLC para Mario Kart 8 Deluxe

A principios de año, cuando el primer Booster Course Pass para Mario Kart 8 Deluxe llegó al mercado, una filtración por parte de un minero de datos reveló toda la información relacionada con este DLC. Aunque en su momento estos detalles no tenían un gran sustento, con el lanzamiento de la segunda ola de contenido, tal parece que esta información tiene un nuevo respaldo.

Con el lanzamiento de la segunda ola del Booster Course Pass a solo unos días de distancia, las comparaciones con la filtración del pasado mes de marzo han comenzado a surgir y, para la sorpresa de muchos, la información resultó ser acertada. De esta forma, los detalles compartidos originalmente por Fishguy6564 han cobrado una nueva validación.

Here is a showcase of all the cups with potential prefixes. We have not confirmed if it is grabbing this information from garbage data. pic.twitter.com/3yW46Ms1D5

— Fishguy6564 (@fishguy6564) March 17, 2022