Popular streamer trans es arrestada debido a confusión de la policía

En la actualidad los streamers pueden traer dos tipos de noticias, ya sea buenas o malas, aunque en ocasiones se ven envueltos en situaciones un tanto confusas que no tienen mucho que ver con sus vidas. Esto precisamente le pasó a Clara “Keffals” Sorrenti, una influencer y comentarista política transgénero que fue arrestada de forma injustificada hace poco por la policía canadiense.

Como lo dijo en un video de YouTube subido días después, fue despertada por los servicios de policía de Londres con un rifle de asalto apuntando en su cara dentro de su hogar. Aparentemente, alguien que se hizo pasar por ella envió un correo electrónico a los consejeros de la ciudad de London, Ontario, afirmando que mató a su madre, con una posesión de arma de fuego ilegal y planeaba ir al ayuntamiento y asesinar a todas las personas cisgénero. Identificando que el correo tenía errores y usando el nombre antes de cambiar su sexualidad.

Cuando la policía de Ontario arrestó a Keffals, la ficharon en la comisaría con su nombre anterior, y ese fue modificado legalmente hace más de una década. Incluso confundieron a la chica cuando hablaban con su madre, refiriéndose a ella como el “hijo” de la Sra. Sorrenti, a pesar de que se postuló dos veces para un cargo político en Canadá con su nombre real y legal: Clara Sorrenti.

Los policías confiscaron sus dispositivos personales y de trabajo, incluida la PC desde la que transmitía, así como el equipo de su prometido, que contiene la única copia de su doctorado. La joven explicó que la policía debería haber estado al tanto de estas horribles llamadas porque ya le había sucedido anteriormente. El 31 de julio , alguien que se hizo pasar por ella envió un correo electrónico diferente a los políticos con amenazas similares. El sargento de ese departamento, Nathan Edward Gibson, lo llamó por lo que era: un engañoso incidente.

Aquí los comentarios de la streamer:

Debido a la negligencia de los Servicios de Policía, ambos quedamos brevemente desempleados, y he gastado miles de dólares reemplazando nuestros teléfonos y computadoras para que nuestras vidas no se arruinen por completo por lo que nos sucedió. Después de que la policía me interrogó y se dio cuenta de que esta es una situación que me había pasado antes, me liberaron sin cargos… Incluso después de adquirir un teléfono nuevo, todavía no puedo iniciar sesión en algunas de mis cuentas porque la policía me tiene bloqueada.