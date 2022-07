Dan posibles pistas de que Shrek 5 está en producción

En la actualidad, una de las cintas que se coloca como una de las más queridas en el mundo de la animación es Shrek, franquicia que inició en el año 2001 y desde ese entonces sacó tres secuelas. Sin embargo, fue en 2010 cuando veríamos la conclusión a la historia, y ahora ha surgido una pista que nos puede llevar hacía un nuevo capítulo del querido ogro.

La emoción de los fans subió a su límite debido a un nuevo Tweet de la propia Dreamworks, quienes lanzaron un pequeño gif en el que se puede ver al héroe de Duloc y a sus pequeños hijos. En este se mencionan varios personajes cuyo nombre empiezan con la letra F, pero no se dieron pistas un tanto más concretas de lo que le aguarda a la saga.

Aquí lo puedes checar:

F is for Fiona, Fergus, Farkle, Felicia, Family, Far Far Away… shall we go on? 💘 pic.twitter.com/NQFiKg3Z6l

— dreamworksjr (@dreamworksjr) June 27, 2022