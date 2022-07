¿James Gunn y Suda 51 participarán en el remake de Lollipop Chainsaw?

Muchos están de fiesta debido a una razón, la confirmación de que la franquicia de Lollipop Chainsaw regresará con un remake para los veteranos y nuevos jugadores que quieran echarle un ojo. Sin embargo, dos personas importantes del lanzamiento original no van a estar involucrados en esta ocasión, nos referimos concretamente a James Gunn y Suda 51.

Las malas noticias las dio el propio director de las cintas de Los Guardianes de la Galaxia, quién afirma que tanto él como Suda no han recibido un comunicado o invitación para poder participar. Eso indicaría que Dragami Games podría empezar de cero con la producción del juego, con eso se perdería un tanto la esencia que hizo divertido al título original.

Aquí la declaración de Gunn:

I neither endorse nor condemn it! I simply don’t know anything about it. But as articles are starting to slap our names on there, I think it’s important to make clear no one ever approached us about it. https://t.co/yPOT76AeWp

— James Gunn (@JamesGunn) July 5, 2022