Este es un gran momento para ser un fan de las Tortugas Ninja. No solo hace un par de semanas llegó Shredder’s Revenge, sino que una colección de juegos clásicos está en camino, y el próximo mes por fin se estrenará la esperada película de Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. De esta forma, Netflix por fin ha revelado un nuevo tráiler de esta cinta.

Como su nombre lo indica, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie es una película que se lleva a cabo en el mundo de este reboot de Nickelodeon. La película se estrenará en Netflix el próximo 5 de agosto. Junto al tráiler, también se ha compartido la descripción oficial de la cinta:

“Cuando un misterioso extraño llega del futuro con una terrible advertencia, Leo se ve obligado a levantarse y liderar a sus hermanos, Raph, Donnie y Mikey en una lucha para salvar al mundo de una aterradora especie alienígena… ¡los Krang!”

Como pudieron ver, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie utiliza un elemento amado por los fans de esta serie: el viaje por el tiempo. Sin embargo, en esta ocasión las Tortugas no se transportarán a otras épocas, sino que tratarán de detener a Krang y su familia de arruinar el futuro de estos personajes.

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie llegará a Netflix el próximo 5 de agosto de 2022. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de TMNT: Shredder’s Revenge.

Nota del Editor:

La película luce bastante interesante. Aunque no he visto un solo episodio de Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, el tráiler bien podría convencer a más de uno de ver un par de episodios de la serie antes de que esta cinta llegue a Netflix.

Vía: Netflix