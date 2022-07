Redes sociales se burlan de consola NFT

Algo que ha ido bajando en relevancia son los NFT, modelo de negocios que no terminó por encajar en la sociedad y por ende, sus ventas van bajando de una forma un tanto considerable. Y justo a alguien se le ocurrió una consola basada en este modelo, la cual terminó por ser despreciada prácticamente por todos los fanáticos de los videojuegos.

Esta lleva el nombre de Polium One y fue creada por la compañía Polium, misma que podrá descargar los juegos a manera de Token Fungible, por lo que será un poco problemática tratar de intercambiarlos. Además, su logo oficial se parece bastante al GameCube de Nintendo, razón por la cual recibió aún más desprecio por parte de los espectadores.

Some random outfit is promising to make a 'Web3.0 Console' (whatever the fuck that means) and the first thing they are tweeting out is clarification that they DID NOT steal the Gamecube logo lmao. https://t.co/lV64jgqUWD pic.twitter.com/fMHQJEHwXm

— Skill Up (@SkillUpYT) July 4, 2022